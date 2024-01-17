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Бийчанина арестовали за покупку дронов для украинских военных

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Бийчанина арестовали за покупку дронов для украинских военных

19-летний житель Бийска задержан сотрудниками ФСБ за финансовую поддержку украинских военных. Молодой человек отправлял киевской стороне деньги на покупку беспилотников.

Как выяснили силовики, житель наукограда вступил в интернет-сообщество ВСУ, признанное террористическим и запрещенное на территории России. Начитавшись украинской пропаганды, горожанин с помощью банковской карты приобрел виртуальную валюту, которую затем перевел на криптокошелек, используемый представителями вражеской стороны.

Возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Молодой человек помещен под стражу и уже признал свою вину.

Теперь бийчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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Взято отсюда.

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