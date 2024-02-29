реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Бийчанка перевела аферистам почти 2 млн рублей, пытаясь “обогнать” мошенников

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бийчанка перевела аферистам почти 2 млн рублей, пытаясь "обогнать" мошенников

Фото: pixabay.com

Всего женщина совершила более 30 переводов на счета аферистов. Это продолжалось на протяжении практически месяца, пока бийчанка не поняла, что имеет дело с мошенниками

Жительница Бийска отдала более 1,8 млн рублей мошенникам, которые позвонили ей с неизвестного номера. Незнакомец представился 41-летней женщине сотрудником портала “Госуслуги” и заявил, что ее личный кабинет взломали, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

Незнакомец заявил, что злоумышленники оформили заявки на получение кредитов на женщину в различных банках, а чтобы сохранить деньги, нужно перевести займы на “безопасный” счет. Бийчанка совершила 24 денежных перевода на различные счета, чтобы “опередить мошенников”.

Через некоторое время звонок повторился, и женщине заявили, что на нее пытаются оформить микрозаймы. Она опять вступила в “гонку” с мошенниками и оформила ссуды.

Когда бийчанка поняла, что из нее вытягивают деньги мошенники, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

История с “безопасным” счетом происходит уже не в первый раз. На такую же уловку попадалась девушка из Барнаула, которая лишилась 1,5 млн рублей. Она перевела их мошенникам, испугавшись, что ее деньги могут перевести на территорию недружественной страны.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , алтай новости происшествия ,

горняк22 телеграм
В Алтайском крае изменили правила получения регионального материнского капитала

В Алтайском крае изменили правила получения регионального материнского капитала

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии 29 февраля приняли…

Узнать больше
В Алтайском крае запретили продажу алкоголя в День победы и дни городов (сел)

В Алтайском крае запретили продажу алкоголя в День победы и дни городов (сел)

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии 29 февраля приняли…

Узнать больше
В Алтайском крае стартовала 17-я Зимняя зерновая конференция

В Алтайском крае стартовала 17-я Зимняя зерновая конференция

В Алтайском крае в городе-курорте Белокуриха проходит XVII Зимняя зерновая…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp