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Бийчанка решила заработать на валютных сделках, но в итоге потеряла 2 млн рублей

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Бийчанка решила заработать на валютных сделках, но в итоге потеряла 2 млн рублей

36-летняя жительница Бийска в интернете увидела объявление о валютных сделках, где обещали большие дивиденды, и решила подзаработать.

Она заполнила анкету, и вскоре ей позвонил якобы представитель инвестиционной компании. Он объяснил принцип работы: для входа необходимо вложить 15 тыс. рублей. Бийчанка так и сделала. Она стала переводить деньги, совершать сделки, получать проценты. Несколько раз женщина даже выводила доход.

Однако через полгода консультант предложил внести более крупную сумму, чтобы больше заработать. Бийчанка взяла кредит в банке. И действительно, доход значительно вырос, однако только виртуально, когда женщина попыталась снять часть денег с торговой площадки, ничего не получилось.

А затем консультант перестал выходить на связь, и «предпринимательница» поняла, что ее обманули. За все это время она перевела мошенникам более 2 млн рублей.

В региональном ГУ МВД призывает жителей края быть бдительными при общении с незнакомцами. Особенно с теми, кто начинает обещать баснословный заработок в кратчайшие сроки. Как правило, так работают только мошенники.

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Взято отсюда.

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