Бийские школьники пострадали от перцового баллончика

Ребят доставили в больницу.

Источник фото: unsplash.com

19 марта кто-то из учеников бийской школы принес перцовый баллончик и распылил его. В результате троим детям в возрасте 11-ти, 15-ти и 17-ти лет потребовалась помощь медиков, передает ССМП Бийска .

Двоих из них в состоянии средней степени тяжести скорая помощь доставила в детскую городскую больницу. По словам заместителя главного врача по медчасти ССМП Александра Бежбармакова, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако не исключено, что количество обратившихся может увеличиться.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также других федеральных законов.

Специалисты напоминают, что кроме дискомфортных ощущений, распыление перцовой смеси представляет серьезную опасность для глаз и может вызвать ожог роговицы. Если с вами произошло подобное — стоит обратиться к врачу.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , ,