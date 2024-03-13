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Блогер Шарий обратился за помощью к России из-за покушения на него

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Блогер Шарий обратился за помощью к России из-за покушения на него

Фото: Кадр видео с YouTube

По словам Шария, испанская полиция оказалась некомпетентной и проявила непрофессионализм. Он предполагает, что силовики не хотят проводить расследование

Украинский блогер Анатолий Шарий попросил помощи у российских спецслужб для расследования якобы совершенного на него покушения. Об этом сообщает РИА Новости .

Сейчас Шарий проживает в Испании. 6 марта он заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим ружьем. По его словам, нападавших могло быть двое, а о готовящемся на него покушении местные силовики узнали за неделю до произошедшего. Кроме того, якобы нашлись свидетели, которые видели стрелявшего человека и знают, как он выглядит.

При этом блогер уверен, что местная полиция не хочет проводить расследование. Он готов по первой просьбе передать всю собранную информацию российским спецслужбам.

Напомним, что в 2023 году дом Шария в Испании закидали “коктейлями Молотова”. Нападение связали с видео на его YouTube-канале о незаконном обороте наркотиков на территории Украины. Это было уже второе нападение за год.

Взято отсюда.

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