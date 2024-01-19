“Бодрость тела и духа”: как в Барнауле прошел праздник Крещение. Фоторепортаж

Празднование Крещения началось ранним утром во всех храмах, а продолжилось крестным ходом от Знаменского монастыря и чином освящения воды на реке Оби

19 января в Барнауле на Оби митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин освящения воды. Сразу после этого все желающие горожане начали окунаться в иордань. Для многих это было впервые. О том, какие эмоции испытали барнаульцы, в фоторепортаже “Толка”.

Особая сила

На набережной собралось немало людей. Первыми на лед спустились священнослужители, горожане пока ждали наверху. В это время на реке уже дежурили сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь.

19 января, 11:52 Крестный ход и освящение воды: в Барнауле празднуют Крещение Господне. Фото

По традиции утром 19 января в Знаменском монастыре прошла Божественная литургия, после чего состоялся крестный ход до главной купели города

Служба на Оби длилась около получаса. В момент, когда митрополит освящал саму иордань, из раздевалки уже бежал первый ныряльщик. Он пытался пробиться через толпу, чтобы успеть окунуться тогда, когда владыка находился у воды.

Мужчина по дороге потерял тапки, но осуществил задуманное. Выйдя из проруби, он сказал: “Теперь я чувствую бодрость тела и духа“.

За ним последовало еще несколько смельчаков, а митрополит вернулся к службе. По ее окончанию он напомнил всем присутствующим, что вода, которую набирают сегодня, имеет особую силу. Хранить ее можно на протяжении всего года до следующего праздника.

К слову, некоторые люди с пластиковыми бутылками шли именно к реке, а не в храм.

Крещение в Барнауле, 2024 Фото: Екатерина Жолнерова “Время настало”

На лед пускают не больше 50 человек. Сотрудники МЧС рассказали, что на набережной дежурят их коллеги и следят за этим:

“Сколько человек поднялось с реки, столько следом запускают. Группки небольшие получаются, все ждут своей очереди“.

Тем временем перед купелью стоит молодая девушка и не решается войти в воду. Ей 24 года, она впервые осмелилась на такой шаг:

“Да я уже давно хотела, пора, время настало, только страшно сделать первый шаг“.

Поборов страх, девушка все же заходит в воду. Выглядит спокойно, будто делала это уже много раз. Все получилось, счастливая, она даже осталась на улице дать несколько комментариев журналистам и не торопилась возвращаться в тепло.

Поднявшись на набережную, видим, что очередь к реке стала намного больше. Легкий морозец не напугал барнаульцев, а наоборот, еще больше подбодрил. Горожанка Юлия в сопровождении двух подруг тоже будет погружаться впервые, говорит, что почувствовала готовность именно в этом году. Одна из ее спутниц окунется второй раз, однако первый был еще 15 лет назад:

“Это было так давно, что я сегодня будто впервые. Особого волнения нет, но есть предвкушение, ждем своей очереди“.

Кстати, ожидание можно было скрасить горячим чаем. Этой возможностью пользовалось большинство присутствующих.

Напомним, что возможность окунуться в крещенскую купель есть сегодня до конца дня. В Барнауле официально открыты две купели – на Оби и на озере Пионерском.

Взято отсюда.

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