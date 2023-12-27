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Боевого кота погибшего алтайского воина СВО передали семье

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Боевого кота погибшего алтайского воина СВО передали семье

Историю кота Тихона знает сегодня вся Россия. Наш земляк Денис, воин СВО, подобрал его крошечным котенком под обстрелом, спас, выходил и воспитал настоящим боевым котом. Тиша и Денис вместе ходили на задания, вместе спали и делили сухпай.

Когда Денис погиб, его однополчане приняли решение передать Тихона семье героя на Алтай. А потом вся страна с замиранием сердца следила за маршрутом Сергея, автоволонтера БФ «Za добро», который, доставив за ленточку очередной гуманитарный груз для бойцов, в обратный путь взял котейку в кабину своей фуры.

4 дня в пути, и сегодня Сергей передал кота маме Дениса Тамаре Александровне, его жене Виктории и деткам, 5-летней Миле и 2-летнему Тиме. Те, кто пришел сегодня в офис «Za добро», обнимали их поддерживали как могли.

Ребятишкам председатель фонда Татьяна Коробова вручила новогодние подарки, а Тихон практически сразу пошел на руки к маленькой девочке. Теперь он будет жить в Тальменском районе, в родительском доме Дениса. Семье — мужества и достоинства!

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Взято отсюда.

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