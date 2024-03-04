реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Более 10 иностранцев, находящихся в федеральном розыске, задержали на алтайской границе

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Более 10 иностранцев, находящихся в федеральном розыске, задержали на алтайской границе

В феврале сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России в автомобильном пункте пропуска Кулунда задержали более 10 граждан Центрально-Азиатских регионов, находящихся в федеральном розыске.

Все иностранцы скрывались от правоохранительных органов за совершение преступлений различной степени тяжести. В том числе за убийство, умышленное причинение здоровью, подделку документов, кражи и другие. Также среди разыскиваемых граждан были рецидивисты, лица, которые по несколько лет скрываются от правосудия.

Все задержанные переданы сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Еще читают

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости горного алтая в контакте ,

горняк22 телеграм
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото На месте происшествия в Губкинском…

Узнать больше
Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. Архивное фото Никулинский…

Узнать больше
Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО

Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото Глава СК России…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp