Более 10 иностранцев, находящихся в федеральном розыске, задержали на алтайской границе

В феврале сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России в автомобильном пункте пропуска Кулунда задержали более 10 граждан Центрально-Азиатских регионов, находящихся в федеральном розыске.

Все иностранцы скрывались от правоохранительных органов за совершение преступлений различной степени тяжести. В том числе за убийство, умышленное причинение здоровью, подделку документов, кражи и другие. Также среди разыскиваемых граждан были рецидивисты, лица, которые по несколько лет скрываются от правосудия.

Все задержанные переданы сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

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