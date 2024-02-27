Более 100 человек привлекли к ответственности на Алтае за регистрацию фирм на подставных лиц

Налоговые органы Алтайского края продолжают работу по противодействию созданию фирм-однодневок. За 2023 год налоговики направили в адрес правоохранительных органов 288 сообщений о возможном правонарушении в рамках статей 173.1 и 173.2 УК РФ за незаконное образование юрлица или незаконное использование документов для его создания. Уголовные дела возбудили по 103 из них. Так, например, суд признал виновным 37-летнего жителя Барнаула, который представил в налоговую инспекцию свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о руководителе и учредителе организации. В результате совместных контрольных мероприятий следственных и налоговых органов было установлено, что мужчина фактически не собирался управлять фирмой. Суд признал его виновным по ч.1 ст. 173.2 УК РФ и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из зара-ботка 10% в доход государства. «Подставными лицами считаются не только введенные в заблуждение лица, но и лица, данные о которых без их ведома были внесены в ЕГРЮЛ. Данное обстоятельство лишний раз подтверждает, насколько опасно предоставлять свои паспорта посторонним лицам, подписывать заявления о госрегистрации и иные документы, если человек изначально не намерен в дальнейшем фактически управлять организацией и участвовать в ее деятельности. В этом случае его могут признать подставным лицом», – пояснила начальник отдела по работе с заявителями при государственной регистрации Единого регистрационного центра Алтайского края Елена Бедерова . Как правило, фиктивные организации создаются для уклонения от уплаты налогов, для сокрытия хищений и других злоупотреблений. Законодательство предусматривает серьезное наказание за создание «однодневок»: это штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 5 лет. Сотрудничество с такими фирмами опасно и для бизнесменов. Оно влечет за собой отказы в налоговых вычетах по НДС и проблемы в признании обоснованности произведенных расходов.

Взято отсюда.

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