Более 125 миллионов рублей направили на реконструкцию водозабора в столице Алтайского края

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. В Барнауле в поселке Казенная Заимка реконструируют артезианский водозабор.

На это в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» направили 125,3 миллиона рублей. На улице Соколиная, 55 строители установят два резервуара чистой воды по 500 кубических метров каждый, смонтируют станцию доочистки питьевой воды, реконструируют две из трех существующих скважин и пробурят одну новую, построят внутриплощадочные инженерные сети и установят необходимое насосное оборудование.

С момента заключения муниципального контракта на реконструкцию водозабора в марте 2023 года подрядчик «РВК.Экосервис» выполнил порядка 47 процентов всех запланированных работ. Директор организации Дмитрий Масловский сообщил: «К настоящему времени на объекте пробурена скважина, подготовлен фундамент под резервуар чистой воды, завершен монтаж стен резервуара, в стадии завершения монтаж стен и кровли станции водоочистки. По договору с субподрядчиком ООО НПО «Акватех» закуплено оборудование для комплексной станции водоподготовки питьевой воды».

Ход работ обсудили на совещании под председательством заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергея Татьянина. В нем также участвовали глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко, генеральный директор Барнаульского водоканала Андрей Полюго, руководитель компании «РВК.Экосервис» Дмитрий Масловский и руководитель компании «Навигатор» Андрей Рубцов, а также представители комитета по энергоресурсам и газификации, представители «РосСтройКонтроля» и подрядных организаций. Они обсудили вопросы, связанные с внесением изменений в проектную документацию, организацией и соблюдением графика проведения работ на объекте.

По словам председателя городского комитета по энергоресурсам и газификации Андрея Крюкова, решение о реконструкции водозабора в Казенной Заимке приняли на основе обращений жителей поселка по поводу некачественной воды и ее отсутствия в часы максимального разбора. Он отметил: «Жалобы стали следствием того, что водозабор, как и основная часть инженерной инфраструктуры в Казенной Заимке, был построен за счет собственных средств жителей без разработки соответствующей проектной документации, со временем перестал справляться с возросшей нагрузкой (в связи с увеличением количества домовладений в поселке) и отвечать современным техническим требованиям».

Как пояснили в пресс-центре администрации Барнаула, этот артезианский водозабор вместе с другими объектами водоснабжения в Казенной Заимке был оформлен в муниципальную собственность и передан по концессионному соглашению Барнаульскому водоканалу.

Подводя итог совещания, Сергей Татьянин подчеркнул: «Объект водоснабжения в пригороде Барнаула находится на особом контроле администрации города. Будут приложены все усилия, для того чтобы запланированные в рамках национального проекта работы по реконструкции водозабора были выполнены качественно и в срок».

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , новости алтай лента новостей ,