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Более 26 тонн немаркированной газировки задержали в Алтайском крае

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Более 26 тонн немаркированной газировки задержали в Алтайском крае

Алтайские таможенники пресекли ввоз в Россию немаркированной газированной воды.

Грузовой автомобиль с товаром был остановлен в пункте пропуска «Веселоярск». Партия газированных напитков общим весом более 26 тонн перемещалась из Киргизии без обязательной маркировки.

Товар задержали и передали в правоохранительные органы для проведения проверки, сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

С декабря 2023 в России введена обязательная маркировка сладкой газированной воды в стеклянной и полимерной упаковке. Она гарантирует безопасность и качество товаров, а также позволяет отследить путь продукции от производителя до прилавка.

За 2 месяца мобильные группы Алтайской таможни выявили 2,4 тыс. единиц немаркированной продукции. Кроме того, на внутреннем рынке региона таможенники нашли более 3,1 тыс. пачек сигарет без обязательной маркировки.

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Взято отсюда.

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