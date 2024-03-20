Более 3 кг марихуаны хранил у себя дома житель Каменского района

Завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении жителем Каменского района трех килограммов наркотиков.

Сотрудники Алтайского ЛУ МВД установили, что летом прошлого года 61-летний житель Каменского района собрал верхушки дикорастущей конопли, которые потом хранил рядом с домом, расположенным вблизи Оби.

Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством каннабис (марихуаной). Общая масса изъятого составила более трех килограммов, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

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