реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Более 3 кг марихуаны хранил у себя дома житель Каменского района

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Более 3 кг марихуаны хранил у себя дома житель Каменского района

Завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении жителем Каменского района трех килограммов наркотиков.

Сотрудники Алтайского ЛУ МВД установили, что летом прошлого года 61-летний житель Каменского района собрал верхушки дикорастущей конопли, которые потом хранил рядом с домом, расположенным вблизи Оби.

Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством каннабис (марихуаной). Общая масса изъятого составила более трех килограммов, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости алтая сегодня видео ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
РАN: экстракт клюквы лучшает усвоение кислорода мышцами

РАN: экстракт клюквы лучшает усвоение кислорода мышцами

Ученые из университета Конкордия (Канада) обнаружили, что прием добавок с экстрактом клюквы…

Футболист Мостовой не сыграет за Россию с Сербией и Парагваем из-за травмы

Футболист Мостовой не сыграет за Россию с Сербией и Парагваем из-за…

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой не сыграет за сборную России в товарищеских…

На Украине усомнились в продолжении ведения списка «спонсоров войны»

На Украине усомнились в продолжении ведения списка «спонсоров войны»

Украинские власти поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны». Об…

Французский суд впервые дал убежище бежавшему от мобилизации гражданину РФ

Французский суд впервые дал убежище бежавшему от мобилизации гражданину…

Национальный суд по вопросам убежища Франции впервые дал разрешение предоставить убежище…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp