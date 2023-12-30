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Более 30 украинских беспилотников сбили над МО и еще тремя регионами

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Более 30 украинских беспилотников сбили над МО и еще тремя регионами

Фото: pixabay

Беспилотник ночью пытались атаковать объекты на территории России. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал

Ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над некоторыми регионами страны, сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны России.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации“, – сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотников над территориями Орловской, Курской, Брянской и Московской областей.

Ранее сообщалось , что беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтехранилище в Брянской области.

Взято отсюда.

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