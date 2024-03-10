Более 300 тюльпанов подарили девушкам и женщинам бойцы ВПК «Струна»

8 марта бойцы военно-патриотического клуба «Струна» колледжа АлтГУ приняли участие в акции совместно с магазином военного снаряжения «Армейский магазин». В торговом центре «Лето» студенты подарили более 300 тюльпанов девушкам и женщинам. Так бойцы в военной форме поздравили посетительниц с Международным женским днем.

– С «Армейским магазином» мы начали сотрудничать еще с того момента, как я стал участником проекта «Молодой воин». При взаимодействии с организаторами и другими представителями общественных организаций в военной сфере мы стали работать вместе. Мы приобрели более 300 тюльпанов и подарили их девушкам. Включились в проведение акции «Армейский магазин» и организация «ВоИн», – рассказал Кирилл Войтенко , командир ВПК «Струна».

Бойцы подарили участницам акции не только цветы, но и настроение, которое сделало этот день по-настоящему особенным.

– Хочу выразить искреннюю благодарность всем девушкам и женщинам за улыбки и добрые слова. Наши бойцы были горды принять участие в этой замечательной акции, посвященной Международному женскому дню, – отметил Кирилл Войтенко , командир ВПК «Струна».

Взято отсюда.

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