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Более 350 единиц техники убирают снег на дорогах Алтайского края

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Более 350 единиц техники убирают снег на дорогах Алтайского края

На территории региона сложились неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, метель, дождь, усиленный ветер, на дорогах местами сильная гололедица. В силу этого для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда дорожники работают в круглосуточном режиме. Так, только за прошедшие сутки они использовали порядка 700 тонн противогололедных материалов , отметили в  Министерстве транспорта Алтайского края .

В связи со сложными погодными условиями ведомство совместно с Госавтоинспекцей Алтайского края призывает водителей быть предельно внимательными , соблюдать дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, не совершать необдуманных маневров, снижать скорость при проезде пешеходных переходов.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:

  • дежурный Алтайавтодора: (3852) 50-75-12, +7-800-222-31-69 ;
  • дежурный Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай»: (3852) 63-14- 59 ;
  • дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 20-26-72 ;
  • дежурный Управления ГИБДД: (3852) 39-35-86 .

    • В Барнауле в связи с обильным снегопадом ночью на дорогах работали 115 единиц техники . Днем дорожные службы будут очищать и посыпать тротуары, лестничные сходы, подходы к пешеходным переходам и остановочные павильоны во всех районах города. Улично-дорожную сеть будут поддерживать в нормативном состоянии 79 единиц техники и 118 дорожных рабочих , сообщили в  пресс-центре администрации краевой столицы .

    Фото: Министерство транспорта Алтайского края

    Взято отсюда.

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