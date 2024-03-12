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Более 4 литров алкоголя попыталась ввезти туристка из Таиланда в Барнаул

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Более 4 литров алкоголя попыталась ввезти туристка из Таиланда в Барнаул

Против женщины возбудили дело.

Источник фото: Алтайская таможня

В канун 8 Марта алтайские таможенники задержали в аэропорту 41-летнюю жительницу Барнаула, прибывшую авиарейсом из Пхукета. Туристка привезла с собой 8 бутылок виски и другого элитного алкоголя общим объемом 4,1 литра, сообщает пресс-служба таможни.

Во время прохождения контроля детали о своем грузе женщина не сообщила. Притом что для собственного использования без декларирования из-за границы разрешено ввозить до 3 литров алкоголя. А продукцию от 3 до 5 литров нужно продекларировать и заплатить пошлину в размере 10 евро за каждый литр сверх нормы.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16. 2 КоАП РФ.

Взято отсюда.

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