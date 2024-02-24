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Более миллиона рублей заплатили за нарушение тишины жители Алтайского края в 2023 году

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Более миллиона рублей заплатили за нарушение тишины жители Алтайского края в 2023 году

На территории региона свою деятельность осуществляют 214 административных комиссий при органах местного самоуправления. За 2023 год комиссии края рассмотрели 7 166 дел об административных правонарушениях. Комиссии городских округов рассмотрели 4 673 дела, муниципальных округов и районов – 2 493 дела. Больше всего дел рассмотрено в городе Барнауле – 2 938. Из муниципальных районов и округов больше всего дел рассмотрено комиссиями Краснощековского и Тальменского районов и города Славгорода. По результатам рассмотрения 6 036 правонарушителей привлечены к административной ответственности, из них 4 575 получили наказание в виде штрафа, предупреждение назначено в 1 461 случае. В прошедшем году административными комиссиями за нарушение тишины и покоя граждан рассмотрено 3 364 дела. Сумма штрафов составила – 1 768 480 рублей. За нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований рассмотрено 1 996 дел. Сумма штрафов – 909 200 рублей. По фактам размещения нестационарных торговых объектов с нарушением схемы их размещения рассмотрено 1 170 дел. Сумма штрафов – 983 150 рублей. За причинение собаками физического (или) материального вреда рассмотрено 356 дел. Сумма штрафов – 427 500 рублей. Административными комиссиями также рассмотрено 280 дел по другим составам закона Алтайского края об административной ответственности за совершение правонарушений. Например, нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах, неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора, уничтожение или повреждение зелёных насаждений в составе зеленого фонда городских и сельских поселений, нарушение установленных требований по охране зеленых насаждений и другие.

Взято отсюда.

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