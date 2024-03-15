Более тысячи пожарных и 550 единиц техники обеспечивают безопасность на выборах в Алтайском крае

Экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В период проведения выборов с 15 по 17 марта в режиме постоянной готовности будут находиться более тысячи человек личного состава и свыше 550 единиц техники ГУ МЧС Алтайского края. Специалисты экстренных служб дежурят на всех избирательных участках региона, сообщает пресс-служба ведомства .

Всего на территории края 1538 объектов, задействованных в избирательной кампании, из них 1464 — объекты непосредственного голосования граждан. На каждом из них сотрудники пожарного надзора провели профилактические визиты.

В ходе пожарно-тактических учений (занятий) на всех объектах выборов отработали боевое развертывание подразделений пожарной охраны с проверкой наличия и состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей.

Взято отсюда.

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