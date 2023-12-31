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Бригада скорой помощи приняла роды у жительницы Алтайского края по пути в больницу

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Бригада скорой помощи приняла роды у жительницы Алтайского края по пути в больницу

25-летней маме пришлось рожать в машине.

Источник фото: Станция скорой медицинской помощи (Бийск)

Бийские медики приняли роды у жительницы Зонального района по дороге в роддом. Как рассказали в Telegram-канале «Станции скорой медицинской помощи Бийска», малыш родился здоровым.

Женщина поблагодарила фельдшера Валентину Караваеву, медсестру Евгению Струкову и водителя Николая Петрова за оперативность и профессионализм.

Маму с мальчиком благополучно доставили в родительный дом.

Взято отсюда.

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