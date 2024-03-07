Будем разбираться! Александр Терентьев провёл личный приём граждан

Депутат Госдумы Александр Терентьев в рамках региональной недели провёл личный приём граждан. По уже сложившейся практике, народный избранник лично пообщался с теми жителями края, которые живут в Барнауле или недалеко от краевой столицы, а с теми, кто не смог приехать поговорил по телефону.

Депутату предстоит разобраться почему краснощековцы оказались за колючей проволокой; заработал ли механизм жилищных сертификатов для решения проблемы обеспечения жильём сирот; почему барнаульский пенсионер может лишиться жилья; ещё раз поставить вопрос перед органами власти о льготных лекарствах и санаторно-курортном лечении.

О перебоях с лекарственным обеспечением и сложностях с попаданием на санаторно-курортное лечение на личном приёме депутату рассказала заявительница из Барнаула. Льготные лекарства, положенные её супругу, женщина получает с опозданием. Чтобы не прерывать лечение, семье приходится тратить средства на покупку препаратов из своего кармана. Женщина ощущает, что их семья со своими проблемами оказалась никому не нужна. Александр Терентьев сказал, что доведет её вопросы до министра здравоохранения Алтайского края и руководства краевого Соцфонда. А также поручит фракции ” СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ” в краевом парламенте проработать причины сбоев. “Совместными усилиями, мы обязательно найдём выход из сложившейся ситуации“, – поддержал заявительницу народный избранник. Помимо ответов на свои вопросы, жительница Барнаула получила поздравления от Александра Терентьева с наступающим Женским Днём и букет прекрасных тюльпанов.

Бывший пожарный из Барнаула (ныне на пенсии, инвалид 1 группы) пришёл на личный приём с жилищным вопросом. Как рассказывает заявитель, в 1998 году он как сотрудник получил квартиру, в которую они с семьёй заселились, его сняли с очереди на улучшение жилья. А вот вселительных документов не выдали, так как дом не был оформлен как жилой. В конце 2000 года была приёмка здания с эксплуатацию. Комиссия приняла, акт подписан. А вот в администрации города, куда бы направлен документ на утверждение, по неизвестным заявителю причинам не был утвержден.

Затем реорганизация отряда, смена руководства – новое отказалось продолжать оформление документов, сославшись на то, что это не они заселяли своих сотрудников в нежилое помещение. “Семь семей оказались в подвешенном состоянии“, – рассказывает пенсионер. Александр Терентьев принял решение начать совместные поиски концов в этой непростой истории. Первым делом, он намерен направить запрос главе Барнаула.

“Мы живём как в зоне“, – пожаловалась депутату Госдумы жительница с. Краснощеково Краснощековского района на негативные последствия от “электропастухов” на территории района. По словам заявительницы, местный фермер, который установил эти преграды, буквально заблокировал доступ местных жителей к ягодным местам, на которых они испокон веков собирали дары природы. Теперь же эти земли, на которых нет посевов – сопки, лога, огорожены колючей проволокой. Насколько эти действия законны Александр Терентьев намерен выяснить через прокуратуру края.

Пользуясь случаем, женщина попросила Александра Терентьева проконсультировать по вопросу получения жилищного сертификата сиротами. Она воспитывала ребёнка сироту, ей сейчас 22 года. Жилищный вопрос не решён, стоит в очереди. В суд не обращалась. Депутат отметил, что в последнее время в его адрес увеличилось количество обращений, касаемых этого вопроса, он системно прорабатывает варианты решения проблемы. Запросил у сироты документы, чтобы изучить её ситуацию и принять решение о дальнейших действиях.

Кроме того Александр Терентьев рассмотрел обращения о строительстве спортивных объектов в г. Барнауле; качестве школьного питания г. Новоалтайска; проблемах переселения из аварийного жилья и использования жилого фонда г. Барнаула; освещения в г. Барнаул, г. Новоалтайск, с. Троицкое, а также выделил матпомощь на оплату учебы многодетной жительницы Алтайского края.

Взято отсюда.

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