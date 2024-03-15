В целях повышения правовой культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов, в МБОУ «Б. Ключевская СОШ» с 1 по 28 февраля проходил месячник молодого избирателя.

В нашей школе был составлен план проведения месячника, в соответствии с которым с ребятами проводились различные мероприятия:

· Тематическая беседа «Что я знаю о выборах»;

· Викторина «Я имею право выборов»;

· Встреча с председателем УИК 1302 М.И. Суровой;

· «круглый стол» на тему «Что ты знаешь о выборах»;

· Конкурс творческих работ «Будущее моей страны – мое будущее»

Учащиеся подробно узнали о возникновении истоках выборов, об избирательном процессе в Российской Федерации, который включает в себя мероприятия по подготовке выборов, проведение предвыборной кампании, процедуру голосования, подсчёт голосов, подведение итогов выборов и объявление результатов. Поговорили об основном законе государства –Конституции РФ.

В школьной библиотеке была оформлена информационная выставка «Твой выбор – Твой голос», на которой размещались материалы по истории выборов, о процедуре голосования.

Председатель УИК №1302 М.И. Сурова рассказала молодежи о предстоящих президентских выборах в РФ, об избирательной системе в России и правах граждан, закрепленных в документах, составляющих основу избирательного права и избирательного процесса, а также о нововведениях и правилах голосования, запланированных на март 2024 года. Ребята ознакомились с информацией о кандидатах на должность Президента РФ. Так же участники мероприятия узнали о способах голосования.

В завершении председатель участковой избирательной комиссии УИК №1302 вручила приглашение Дмитрию Ивановичу Сачкову приглашение на его первые выборы, которые состоятся 15-17 марта текущего года!

Она призвала присутствующих при достижении 18-летнего возраста активно участвовать в выборах, выполнять свой гражданский долг – ведь от этого зависит их будущее и будущее всей страны.

Ребята с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях. Проведение месячника позволило повысить уровень информированности молодых и будущих избирателей о выборах, о необходимости и правилах проведения процедуры выборов. Кроме того, приятно было осознать, что наши старшие школьники знают многие аспекты процесса выборов, могут грамотно пояснить о значении выборов.

Собинф.

Взято отсюда.

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