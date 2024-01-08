Буря за бурей. Что произошло на Алтае 8 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 января.
Главное за день в Алтайском крае.
- Алтайский край захватил штормовой ветер. Из-за непогоды на нескольких важных участках дорог на юге региона полностью ограничили движение транспорта.
- В Барнауле нашли живым пропавшего 4 января мужчину с особыми приметами.
- После неудачного спуска с горы в Бийске госпитализировали девочку. Ранее здесь сломал ногу 12-летний мальчик.
- Ушел из жизни известный алтайский юрист, педагог и экс-зампрокурора Николай Макеев.
- В Бишкеке поймали предполагаемого насильника, которого разыскивали в Алтайском крае.
- Алтайский легкоатлет Савелий Савлуков побил европейский рекорд, который не могли побить четверть века.
- МЧС Алтайского края спрогнозировало новый шторм. Кому стоит подготовиться.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
Взято отсюда
08.01.2024