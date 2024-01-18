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Цены на взлет. В близком к барнаульскому аэропорту ЖК начали продавать квартиры – и снова дорого

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В стороне от аэропорта притаился адрес – ул. Просторная, 390. Там уже ведут строительство жилого комплекса с подходящим месту названием «Широта». Подробнее о том, что он может предложить, узнал altapress.ru.

Цены на взлет. В близком к барнаульскому аэропорту ЖК начали продавать квартиры – и снова дорого

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Комплекс будет представлять собой два десятиэтажных корпуса, стоящих перпендикулярно. То есть вид из окон будет открываться на двор или улицу, а не чужую кухню.

Его разработал «Алтайгражданпроект» для «СибКомИнвеста». Архитекторы спроектировали небольшие квартиры площадью от 22 до 78,1 кв. м. В одном из корпусов жилье будет и на первом этаже.

В домах есть кладовые на цокольном этаже, а также зона для мойки лап в колясочной.

Цены на взлет. В близком к барнаульскому аэропорту ЖК начали продавать квартиры – и снова дорого

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Цены на взлет. В близком к барнаульскому аэропорту ЖК начали продавать квартиры – и снова дорого

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Цены на взлет. В близком к барнаульскому аэропорту ЖК начали продавать квартиры – и снова дорого

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Цены на взлет. В близком к барнаульскому аэропорту ЖК начали продавать квартиры – и снова дорого

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Цены на взлет. В близком к барнаульскому аэропорту ЖК начали продавать квартиры – и снова дорого

Проект домов на ул. Просторная, 390.

Среди главных достоинств ЖК выделяют то, что он кирпичный. То есть подчеркивают его шумоизоляционные свойства.

Фасады домов выполнят в теплом мокро-песочном оттенке с вкраплениями темных элементов и вертикальными светло-серыми полосами. В квартирах будут французские балконы, лоджии и балконы с увеличенным панорамным остеклением.

Проектировщики вынесли все 235 парковочных места к периметру участка, а дворы корпусов объединили в единый комплекс площадок для отдыха, игр и физкультуры. А еще будет место для локальных встреч, где можно, например, установить новогоднюю елку.

Территория двора должна получиться большой и полностью пешеходной. Предполагается, что жители ЖК будут хранить автомобили в многоуровневом гараже неподалеку.

Цены на взлет. В близком к барнаульскому аэропорту ЖК начали продавать квартиры – и снова дорого

Проект домов на ул. Просторная, 390.

454 квартиры;
19,5 тыс. кв. м — площадь участка;
15,6 тыс. кв. м – площадь благоустроенной территории;
784 человек — расчетная численность населения.

Что предлагают

Итак, площадь жилых помещений достигает 71 кв. м. Всего 454 квартир в двух корпусах и 66 вариантов планировок.

Стоимость студий в 28,3 кв. стартует от 3,7 млн рублей. Примерно за ту же цену, но в чуть меньших объемах (24 кв. м) можно купить квартиру в «Родных берегах» с видом на Обь.

Зато евродвушки здесь от 4,8 млн рублей (41,8 кв. м).

Самое роскошное предложение – четырехкомнатная квартира в евроформате на десятом этаже. Ее площадь – 78,1 кв. м. Она зарезервирована, но, если опираться на настройки поисковика квартир на сайте застройщика, цена предложения в пределах 7,6-7,8 млн рублей.

«Комплекс будет расположен на новой крупной территории, предназначенной для масштабной квартальной застройки с перспективой второго центра Барнаула. Планирование этой территории проводилось с учетом комфортного проживания для семей с детьми, – отметила Ирина Прокопенко, руководитель департамента новостроек в барнаульском филиале компании «Этажи». – Здесь планируют построить не только ЖК, но и социальную инфраструктуру: две школы, пять детских садов, поликлинику, различные деловые, спортивные и досуговые центры».

Выдача ключей квартир первого корпуса назначена на июль 2026 года, а второго – на апрель 2027-го.

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Взято отсюда
18.01.2024

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