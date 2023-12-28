Спустя полгода реконструкции парк вновь встретит посетителей

Спустя полгода после начала реконструкции парк «Центральный» вновь встретит посетителей. Торжественное открытие с чаем, сушками и заездом на коньках пройдет 16 декабря 2023 года. Об этом директор парка сообщила «Амику».

Для посетителей «Центральный» будет открыт с самого утра — к этому времени в парке уже сделают каток. Торжественное мероприятие начнется в 14:00. В развлекательной программе: встреча гостей чаем и сушками, выступление молодежного хора и костюмированный заезд на коньках.

— Каток заливают, выравнивают покрытие. Будет и маленькая горка для детей с 3 до 7 лет. Также планируется еще одна горка, однако организатор ее пока не зарегистрировал и не поставил на учет. Аттракционам тоже надо пройти техническое освидетельствование, в декабре они работать не будут, — рассказала «Амику» директор парка Вера Браженс.

На костюмированный заезд зовут всех желающих — участникам необходимо прийти в парк в карнавальной одежде. Об этом сотрудники парка рассказали в группе во «ВКонтакте»:

— А еще мы приглашаем всех желающих на костюмированный заезд по случаю открытия катка. Для этого необходимо прийти в парк в карнавальном костюме (или надеть какой-либо элемент костюма) и в 14:55 принять участие в массовом заезде, — говорится в публикации.

Парк был закрыт на реконструкцию в мае 2023 года. За полгода там отремонтировали центральную аллею, обновили дорожки и освещение, установили скамейки, урны и высадили новые деревья.

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28.12.2023