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Чехол для смартфона с перцовым баллончиком разработали сибирские студенты

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Чехол для смартфона с перцовым баллончиком разработали сибирские студенты

По словам разработчиков, студентов Новосибирского государственного технического университета, он позволит оперативно реагировать на опасность в экстренных ситуациях.

Прототип успешно прошёл испытания ещё в октябре 2023 года. Экспериментально установлено, что при ёмкости в 25 миллилитров устройство позволяет совершить до 50 нажатий. Расстояние распыления — 1 метр.

Студенты считают, что подобное средство самозащиты не имеет аналогов в России и мире.

На конкурсе студенческих проектов разработка заняла первое место.

Взято отсюда.

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