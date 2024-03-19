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Чем известен российский тренер Константин Кольцов, умерший в США

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Чем известен российский тренер Константин Кольцов, умерший в США

Фото: hcsalavat.ru

Умер помощник главного тренера хоккейного клуба “Салават Юлаев” Константин Кольцов. СМИ сообщили, что спортсмен скончался в Майами (США)

Хоккейный клуб “Салават Юлаев” сообщил сообщил о смерти помощника главного тренера клуба Константина Кольцова.

Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба“, — заявили в команде.

Что известно о смерти Константина Кольцова

Тренеру Кольцову было 42 года. Причина смерти не известна, пишет РБК.

Константин Кольцов скончался в Майами, где он находился со своей избранницей, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, уточняет StaHit.

Кто такой Константин Кольцов

Константин Кольцов играл в множестве клубов, среди которых “Питтсбург Пингвинз”, “Северсталь”, “Металлург”, “Ак Барс”, московский “Спартак”, минское “Динамо” и “Салават Юлаев“. В 2011 году выиграл с уфимской командой Кубок Гагарина, рассказывает RTVI.

С “Салаватом Юлаевым” в 2008 году Константин Кольцов стал чемпионом России.

В 2016 году Кольцов завершил карьеру хоккеиста и стал работать тренером. С 2022 году входил в тренерский штаб “Салавата Юлаева”.

Взято отсюда.

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