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“Черное небо” и -30: холода в Барнауле совпадут с опасными метеоусловиями

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"Черное небо" и -30: холода в Барнауле совпадут с опасными метеоусловиями

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в середине января установилась морозная погода без сильного ветра и осадков. Это негативно скажется на качестве атмосферного воздуха

В Барнауле и Бийске с 16 до 19 января ожидаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе первой степени опасности, сообщает краевой ЦГМС .

Ожидается, что такие метеоусловия установятся с 16.00 16 января до 18.00 19 января.

В администрации Барнаула призвали руководителей предприятий сократить выбросы загрязняющих веществ в воздух в указанный период, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Согласно прогнозу синоптиков, в Алтайском крае в ближайшие дни будет морозно. Так, 17 января ночью похолодает до -26…-31 градуса, местами столбики термометров опустятся до -36. Днем синоптики прогнозируют -16…-21 градус, в отдельных районах похолодает до -27. Ветер в эти дни будет слабым, на дорогах гололед.

Аналогичная погода сохранится в Алтайском крае 18 и 19 января.

Взято отсюда.

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