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Черный лесоруб из Алтайского края спилил берез на полмиллиона рублей

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Черный лесоруб из Алтайского края спилил берез на полмиллиона рублей

В Алтайском районе задержан 53-летний мужчина, который незаконно спилил 50 берез, причинив ущерб лесному фонду на сумму 453 тысячи рублей.

Сообщение о незаконной рубке недалеко от поселка Даниловка Алтайского района поступило в дежурную часть полиции от главы Старобелокурихинского сельсовета. Стражи порядка и лесные инспекторы быстро установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый. Черного лесоруба выдали следы его ГАЗ-66 на свежевыпавшем снегу.

Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что спилил деревья, распилил их на чурки, вывез и реализовал местному жителю, чтобы немного подзаработать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей или лишения свободы на срок до 7 лет.

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Взято отсюда.

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