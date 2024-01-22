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Честный алтайский таможенник отказался от долларовой взятки

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Честный алтайский таможенник отказался от долларовой взятки

Фото: Алтайская таможня

За деньги таможенник должен был закрыть глаза на ввоз в Россию автомобиля из Монголии. Сотрудник не стал нарушать закон и подозреваемых задержали

На Алтае задержали взяткодателей, которые пытались провезти автомобиль без необходимого оформления, сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

Двое злоумышленников лично передали сотруднику Ташантинского таможенного поста взятку в размере одной тысячи долларов США, но таможенник получать ее не собирался. Мужчин тут же задержали сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни.

Деньги должны были обеспечить ввоз легкового автомобиля из Монголии, принадлежащего одному из мужчин, без проведения таможенного контроля.

В отношении взяткодателей возбудили уголовное дело по п. “а” ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия в пользу взяткодателя).

Ранее в Барнауле начальника отдела полиции обвинили в получении крупной взятки .

Взято отсюда.

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