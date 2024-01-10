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Что известно о гибели самого сильного ребенка России. Подробности

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Что известно о гибели самого сильного ребенка России. Подробности

Фото: pixabay

Известный российский спортсмен, которого в СМИ называли “самым сильным мальчиком России”, погиб в автокатастрофе, на “девятке” врезавшись в фуру

16-летний спортсмен Сергей Батяев, признанный в 2019 году самым сильным мальчиком России, погиб в ДТП. Об этом ТАСС рассказал его отец Андрей Батяев.

На трассе М-5 1357 км за 80 км от [города] Октябрьского“, – сообщил он журналистам.

Юноша управлял автомобилем, который приобрел за день до аварии. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Башкирии.

StarHit сообщает , что 8 января ночью Сергей Батяев ночевал у друга. Оба решили покататься на машине тайком от взрослых. Спортсмен находился на рулем “девятки”, его друг сидел на пассажирском кресле. Около 22.00 произошло ДТП — легковое авто с ребятами врезалось в фуру. Обоих доставили в больницу.

Друг выжил. Сергей Батяев погиб.

В 2019 Сергей Батяев стал победителем Всероссийских соревнований по русскому силомеру “Сила РДШ”. После чего в СМИ его стали называть “сильнейшим мальчиком России”. Спортивное сообщество России узнало о спортсмене, когда мальчику было 11 лет, но за его плечами уже имелось звание кандидата в мастера спорта по стритлифтингу.

Взято отсюда.

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