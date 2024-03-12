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Что известно о крушении самолета с пассажирами в Ивановской области

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Что известно о крушении самолета с пассажирами в Ивановской области

Фото: vk.com/dtp_37_ivanovo

Утверждается, что экипаж военно-транспортного Ил-76 до последнего уводил самолет в сторону от села Богородское. Предварительно, в результате погибли все находящиеся на борту люди

В военном самолете Ил-76, который рухнул в Ивановской области, находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Борт потерпел крушение при взлете, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей. По информации Telegram-канала SHOT , на месте крушения нашли пять тел погибших. Mash отмечает, что все 15 человек погибли.

На место крушения направляется спецтехника. Так, в район кладбища, где рухнул самолет, прилетели два вертолета. На аэродром в Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС.

Напомним, что местные жители сообщали о взрывах и сиренах в районе падения самолета. В Сети появились видео, на котором у самолета в воздухе загорается двигатель. После падения борт оказался наполовину разрушен, вокруг места происшествия начался пожар.

Взято отсюда.

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