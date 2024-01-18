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Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

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Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

Фото: 61.mchs.gov.ru

На Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области произошел сильный пожар. По данным властей, происшествие не связано с атакой беспилотника

В городе Шахты (Ростовская область) на полиэфирном заводе “Авангард” произошли взрыв и пожар. Никто не погиб, но пострадали 10 человек, сообщает ТАСС.

Подробности о пожаре в Шахтах

О пожаре в МЧС сообщили 17 января в 11.30 по московскому времени. Спасателям сказали, что пожар произошел в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Возгорание локализовали на площади 360 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС.

Огонь погасили к 12.49. Пожар тушили несколько десятков человек, использовали 17 единиц техники.

Пострадавшие на пожаре в Шахтах

Погибших нет. Пострадали десять человек, шесть из них госпитализировали. В Шахты приехали представили Минздрава, они решили перевезти двух пострадавших с ожогам в медучреждения Ростова-на-Дону.

Причины пожара в Шахтах

По данным главы региона Василия Голубева, пожар на заводе в Ростовской области не связан с попаданием беспилотника, пишет ТАСС.

“По данным военных, ПВО в это время не работала”, – уточнил губернатор.

По словам гендиректора компании “Авангард” Олега Рябошапки, перед пожаром на предприятии произошел взрыв.

Это точно не прилет, потому что все случилось на шестом этаже, а не сверху“, – уточнил он.

Шахтинский полиэфирный завод открыли летом 2023 года в городе Шахты Ростовской области на территории компании “Авангард“. Общие инвестиции в создание предприятия превысили 5 млрд рублей.

Взято отсюда.

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