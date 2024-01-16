Что известно о сбитых российских самолетах над Азовским морем

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Украинские СМИ пишут о двух сбитых российских самолетах над Азовским морем. Минобороны РФ хранит молчание, а военкоры пишут, что один из самолетом смог сесть, несмотря на серьезные повреждения

Два российских самолета, А-50 и Ил-22, сбиты ВСУ на Азовским морем. Об этом написали ряд украинских СМИ. Позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию в своем Telegram-канале. Вокруг происшествия появилось много противоречивой информации. Рассказываем, что точно известно о ЧП с самолетами над Азовским морем, а что – фейк.

Что с самолетами над Азовским морем

Официальной информации не поступало. В Кремле журналистам порекомендовали обращаться в Минобороны. В ведомстве информацию о сбитых самолетах не комментировали, пишут “Ведомости”.

Военкоры и военные блогеры заявили, что самолет А-50 действительно упал, а Ил-22 получил повреждения, но смог совершить посадку в Анапе, сообщает RTVI.

Впоследствии спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что самолет Ил-22, “похоже, таки дотянул до Анапы”.

Посадка Ил-22

Командир Ил-22 ВКС РФ в одиночку посадил на аэродром поврежденный после удара в районе Азовского моря самолет. Все члены экипажа остались живы, передает ” Главный региональный “.

Российские СМИ сообщают, что атака на самолет была совершена со стороны ВСУ.

Также есть информация, что самолет мог быть поражен российской ПВО. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что система защищала Крымский мост и в момент атаки на нем была тревога.

Взято отсюда.

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