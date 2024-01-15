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Что известно о смерти генерала ВСУ Станислава Павловича

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Что известно о смерти генерала ВСУ Станислава Павловича

Фото: pixabay.com

Умер отставной украинский генерал-майор, которого в СМИ называют самым опытным летчиком ВСУ. По официальным данным, он умер из-за проблем со здоровьем, но в этой версии сомневаются военкоры

На Украине погиб опытный пилот, отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович. Военный вышел в отставку десять лет назад, но занимался тренировкой молодых пилотов. О смерти Павловича сообщает “Военное обозрение” со ссылкой на Воздушное командование “Запад”.

Известно, что генерал-майор был похоронен во Львове. При этом “Военное обозрение” уточняет, что генерала похоронили в закрытом гробу, “хотя всем говорили, что умер он якобы от сердечного приступа”.

Издание отмечает, что украинские источники высказывают сомнения в правдивости официальной версии смерти Павловича. Якобы генерал мог погибнуть во время ракетного удара по одному из военных аэродромов ВВС Украины.

На это указывают недавние похороны еще двух офицеров, имеющих отношение к авиации, отмечает “Комсомольская правда”.

Есть и другая версия – крушение Су-24 во время обучения молодого пилота ВСУ.

Взято отсюда.

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