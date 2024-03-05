Что известно о возможном досрочном освобождении актера Михаила Ефремова из тюрьмы

Фото: Пресс-служба Таганского суда

В Сети появилась информация, что актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за пьяное ДТП, освободят досрочно. Но впоследствии адвокат актера и УФСИН выступили с опровержением

В СМИ ходят слухи о возможном досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, сидящего в колонии. Рассказываем, что известно об УДО Ефремова, где в его деле слухи, а где правда, а также когда и за что посадили актера.

Что известно о досрочном освобождении Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом 4 марта написал Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. По информации изданий, в белгородской колонии №4 прошло заседание, в ходе которого Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. И теперь в течение 20 дней суд решит, освобождать актера или нет.

Но потом эту информацию опровергли.

Оказалось, что Михаил Ефремов не обращался в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили в Управлении ФСИН по Белгородской области.

Адвокат актера Юрий Подалко в беседе с РИА Новости отметил , что Ефремов сможет подать ходатайство об УДО только в конце марта.

Когда посадили Михаила Ефремова

Актер Ефремов отбыл в колонии уже половину срока: его приговорили к восьми годам колонии в 2020 году.

За что посадили Ефремова

В июне 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого погиб в больнице.

Актер отбывает срок в колонии в поселке Алексеевка Белгородской области.

Взято отсюда.

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