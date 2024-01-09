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Что известно о взрыве на ж/д путях под Нижним Тагилом

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Что известно о взрыве на ж/д путях под Нижним Тагилом

Фото: pixabay.com

В результате взрыва никто не пострадал. Железная инфраструктура не была нарушена, однако оказались задержаны несколько электричек

Взрыв на ж/д путях Под Нижним Тагилом рядом со станцией Сан-Донато произошел из-за взрывного устройства. По данным СМИ, при осмотре места происшествия сотрудники охраны нашли поврежденную от взрыва цистерну и взрывчатку на соседней бочке, сообщает E1.ru .

По информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ , на месте взрыва также обнаружили еще две взрывчатки. Известно, что вагоны прибыли с нефтебазы, где якобы и были заминированы. Последние сутки состав стоял на станции и охранялся, и рядом с ним на снегу не обнаружили следов, а посторонних возле вагонов никто не видел. Уточняется, что полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, инцидент произошел 8 января. Взрывное устройство сработало под цистерной в районе станции Сан-Донато.

Взято отсюда.

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