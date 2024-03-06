Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где получили ожоги много людей

Фото: vk.com/ulug_khem17

В Туве произошел взрыв на ТЭЦ с большим количеством пострадавших. Информации о погибших нет, но СМИ пишут, что под завалами могут находиться люди

На Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы произошел взрыв, несколько человек получили ожоги и попали в больницы.

Взрыв на ТЭЦ

ЧП случилось 6 марта. По данным местного МЧС , пожар и сильное задымление произошли в здании котельной. На месте работают спасатели, были эвакуированы 21 сотрудник ТЭЦ.

Есть предположение, что под завалами могут оставаться люди, пишет “Ямал-Медиа”.

Пострадавшие при взрыве на ТЭЦ

RTVI со ссылкой на главу Тувы сообщает о госпитализации 18 человек.

“Шесть находятся в тяжелом состоянии. 9 — в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному“, — сказано в сообщении главы региона.

Telegram-канал Mash сообщает , что большинству пострадавших диагностировали отравление угарным газом, у одного сотрудника ТЭЦ выявили черепно-мозговую травму.

Что взорвалось на Шагонарской ТЭЦ

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел в месте топливоподачи с ленточным контейнером.

Котлы ТЭЦ целы, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию района.

Взято отсюда.

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