Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве, где получили ожоги много людей

Фото: vk.com/ulug_khem17
В Туве произошел взрыв на ТЭЦ с большим количеством пострадавших. Информации о погибших нет, но СМИ пишут, что под завалами могут находиться люди
На Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы произошел взрыв, несколько человек получили ожоги и попали в больницы.
Взрыв на ТЭЦ
ЧП случилось 6 марта. По данным местного МЧС , пожар и сильное задымление произошли в здании котельной. На месте работают спасатели, были эвакуированы 21 сотрудник ТЭЦ.
Есть предположение, что под завалами могут оставаться люди, пишет “Ямал-Медиа”.
Пострадавшие при взрыве на ТЭЦ
RTVI со ссылкой на главу Тувы сообщает о госпитализации 18 человек.
“Шесть находятся в тяжелом состоянии. 9 — в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному“, — сказано в сообщении главы региона.
Telegram-канал Mash сообщает , что большинству пострадавших диагностировали отравление угарным газом, у одного сотрудника ТЭЦ выявили черепно-мозговую травму.
Что взорвалось на Шагонарской ТЭЦ
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел в месте топливоподачи с ленточным контейнером.
Котлы ТЭЦ целы, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию района.
Взято отсюда.
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