Что категорически нельзя делать в Мартынов день. Народные приметы на 26 февраля

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26 февраля наши предки окликали звезды, чтобы от их сияния глазам прибыло зоркости. Вместе со звездами окликали умерших родных и близких, глядя подолгу в небо
Православные христиане 26 февраля чтят память святого Мартиниана Кесарийского. В народе день прозвали Мартыновым или Светлым. Святого Мартиниана почитали как покровителя семей и укротителя страстей.
Что нельзя делать в Мартынов день
Народные поверья запрещали заниматься рукоделием (вышивать, шить, вязать, прясть). Также рекомендовалось отложить большие покупки.
В деревнях и селах 26 февраля молодые семьи собирались вместе и делились опытом совместной жизни.
В Мартынов день нежелательно выяснять отношения: к согласию все равно не прийти, зато поссориться можно сильно.
А что можно делать?
В Мартынов день, по поверьям, следовало хорошо поработать. Считалось, что люди работящие получат заслуженную награду, а ленивые – суровое наказание. Уборка (в доме и голове) поощрялась.
Народные приметы на 26 февраля
Взято отсюда.
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