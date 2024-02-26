Что категорически нельзя делать в Мартынов день. Народные приметы на 26 февраля

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26 февраля наши предки окликали звезды, чтобы от их сияния глазам прибыло зоркости. Вместе со звездами окликали умерших родных и близких, глядя подолгу в небо

Православные христиане 26 февраля чтят память святого Мартиниана Кесарийского. В народе день прозвали Мартыновым или Светлым. Святого Мартиниана почитали как покровителя семей и укротителя страстей.

Что нельзя делать в Мартынов день

Народные поверья запрещали заниматься рукоделием (вышивать, шить, вязать, прясть). Также рекомендовалось отложить большие покупки.

В деревнях и селах 26 февраля молодые семьи собирались вместе и делились опытом совместной жизни.

В Мартынов день нежелательно выяснять отношения: к согласию все равно не прийти, зато поссориться можно сильно.

А что можно делать?

В Мартынов день, по поверьям, следовало хорошо поработать. Считалось, что люди работящие получат заслуженную награду, а ленивые – суровое наказание. Уборка (в доме и голове) поощрялась.

Народные приметы на 26 февраля

Какая погода стоит в этот день, такой будет и весна.

Лето будет жарким, если в Мартинианов день морозно и сухо.

Слышно звонкое пение синиц – к раннему теплу.

Будет счастье и удача в делах, если в этот день хорошо убраться в доме.

Взято отсюда.

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