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Что ни в коем случае нельзя делать на Павла Капельника. Народные приметы 20 марта

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Что ни в коем случае нельзя делать на Павла Капельника. Народные приметы 20 марта

Фото: pixabay.com

Согласно поверьям, на Павла Капельника нельзя впускать в свою душу зависть. Это может привести к долгим сомнениям в своих силах и унынию

20 марта в народе звали Павловым днем или днем Павла Капельника – в честь сразу двух святых с именем Павел, которых православная церковь чтит в этот день.

Что нельзя делать 20 марта

Согласно народным поверьям, сегодня запрещается вспоминать плохие события из прошлого и грустить, в противном случае тоска надолго останется в сердце. Нельзя обдумывать план мести, поскольку эти действия обернутся против самого человека.

Не рекомендуется ничего поднимать с земли. В народе верили, что в этот день могут сделать приворот и поднятая вещь повлечет за собой любовь к нежеланному человеку.

Нельзя ни с кем ссориться – это приведет к долгосрочным проблемам.

Также день не подходит для пересадки комнатных цветов и рассады.

Запрещено сплетничать и врать, так как вскоре сам рассказчик слухов пострадает от сплетен. Также не рекомендуется впускать в свою душу зависть. Это приведет к долгим сомнениям в своих силах.

Что означают сны 20 марта

Мусорное ведро снится к продолжительный конфликтам, пчелиный рой – к трудностям в работе, вырез на платье в кружевах – к замужеству.

Народные приметы на 20 марта

  • Пасмурный день и холодный вечер – к заморозкам.
  • Синий горизонт – примета потепления, а ясный – похолодания вплоть до заморозков.
  • Южный ветер – предвестник вероятной засухи.
  • Длинные сосульки на крышах – приметы хорошего урожая льна.
  • Если 20 марта прилетели жаворонки, весна будет теплой.

    • Взято отсюда.

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