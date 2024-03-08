Что ни в коем случае нельзя делать в Иванов день. Народные приметы на 9 марта

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На Иванов день предки делали новые скворечники и подкармливали птиц хлебными крошками. А вот разводить большую стирку и развешивать белье во дворе приметы запрещали
В високосные годы 8 марта православная церковь чтит праздник обретения главы Иоанна Крестителя (Предтечи). В народе дату звали “Обретенье”, “Иванов день”, “Обретение гнезд”, “Птичье потенье”, “День птиц”.
В это день птицы выбирали места для гнездовья.
Что нельзя делать в Иванов день
Женщинам в этот день не рекомендовалось стирать белье, чтобы не спугнуть первых птиц. По той же причине в праздник старались не шуметь и не хлопотать во дворе.
По поверьям, нельзя было рано ложиться спать, иначе в жилище проникнет нечисть и побьет посуду, отравит еду. Чтобы этого не случилось, вечером нужно подложить под входную дверь топор, а на двери нарисовать крест мелом.
Девушки и женщины не должны заплетать косы. Вместе с косой они якобы вплетают в свою жизнь неприятности и болезни.
Народные приметы на Иванов день
Взято отсюда.
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