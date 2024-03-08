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Что ни в коем случае нельзя делать в Иванов день. Народные приметы на 9 марта

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Что ни в коем случае нельзя делать в Иванов день. Народные приметы на 9 марта

Фото: Pixabay

На Иванов день предки делали новые скворечники и подкармливали птиц хлебными крошками. А вот разводить большую стирку и развешивать белье во дворе приметы запрещали

В високосные годы 8 марта православная церковь чтит праздник обретения главы Иоанна Крестителя (Предтечи). В народе дату звали “Обретенье”, “Иванов день”, “Обретение гнезд”, “Птичье потенье”, “День птиц”.

В это день птицы выбирали места для гнездовья.

Что нельзя делать в Иванов день

Женщинам в этот день не рекомендовалось стирать белье, чтобы не спугнуть первых птиц. По той же причине в праздник старались не шуметь и не хлопотать во дворе.

По поверьям, нельзя было рано ложиться спать, иначе в жилище проникнет нечисть и побьет посуду, отравит еду. Чтобы этого не случилось, вечером нужно подложить под входную дверь топор, а на двери нарисовать крест мелом.

Девушки и женщины не должны заплетать косы. Вместе с косой они якобы вплетают в свою жизнь неприятности и болезни.

Народные приметы на Иванов день

  • Какая погода на Обретение – таким будет и весь апрель.
  • Снег на Обретение говорит и о том, что Пасха будет холодной.
  • Если у месяца яркие рожки, значит, на следующее утро будет мороз.
  • Если птицы на Обретение прилетели, значит, год будет богатым на урожай.
  • Увидеть в этот день жаворонка или аиста – на счастье.

    • Взято отсюда.

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    Что ни в коем случае нельзя делать в Иванов день. Народные приметы на 9 марта

    Что ни в коем случае нельзя делать в Иванов день. Народные приметы на 9 марта

    Фото: Pixabay На Иванов день предки делали новые скворечники и…

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