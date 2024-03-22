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Что обязательно нужно приготовить на День жаворонков. Народные приметы на 22 марта

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Что обязательно нужно приготовить на День жаворонков. Народные приметы на 22 марта

Фото: unsplash.com

В народе 22 марта радовались приходу весны и прилету певчих птиц, в том числе жаворонков. К их возвращению было принято готовить кормушки и скворечники

22 марта православная церковь чтит память Сорока мучеников Севастийских. Отсюда народные названия “Сороки” и “Сорок сороков”. А еще это День жаворонка, потому что после этой даты световой день становится длиннее ночи, и прилетают перелетные птицы.

Что приготовить 22 марта

Хозяйки готовили упругое, хорошо замешенное тесто, и из него выпекали печенье в виде птиц. Получившуюся сдобу смазывали крепким сладким чаем. Выпечку отдавали детям со словами:

Жаворонки прилетели, на головку детям сели“.

Мальчишки вместе с печеньем лезли на крышу и привязывали испеченных “жаворонков” к шестам, зазывая птиц скорее вернуться и принести весну.

Что нельзя делать 22 марта

Поскольку этот день связан с птицами, то некоторые запреты касаются именно их. Так, нельзя кричать, нельзя ловить птиц, а также разорять гнезда. В противном случае от человека отвернется удача.

Также запрещается кормить птиц хлебом. Это сулит голод и разорение. Покормить их можно зерном.

Девушкам не рекомендуется надевать что-то блестящее. Предки верили, что тогда сорока заберет удачу.

Нельзя считать ворон и галок. Это приведет к разорению. Не рекомендуется давать что-либо в долг, так как это потом не вернут.

Народные приметы на 22 марта

  • Если 22 марта стоит теплый день, то такая погода продержится еще ближайшие 40 дней.
  • Воробьи расчирикались – скоро потеплеет.
  • Скворцы прилетели – весна наступит рано, а если чайки – скоро пойдет лед.
  • Жаворонки прилетели – скоро наступит стабильное потепление, а если зяблики – похолодание.
  • Теплый ветер в этот день предвещает дождливое лето.
  • От 15 до 22 марта не было дождей – лето предстоит засушливое.
  • Если разразился первый гром, то год будет голодным и неурожайным, а если ударил мороз – богатым на урожай.
  • Какая погода в этот день, такую стоит ждать и на сенокос.

    • Взято отсюда.

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