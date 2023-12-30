Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что означают сны в Данилов день. Народные приметы 30 декабря

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Что означают сны в Данилов день. Народные приметы 30 декабря

Фото: Unsplash.com

Приснившиеся в последние дни декабря сны считались вещими. В Данилов день спящих нельзя было резко будить или переворачивать, нельзя было даже поцеловать

30 декабря православные христиане чтят ветхозаветного пророка Даниила. Он жил в VI–V веках до нашей эры. Самое известное чудо святого – спасение от львов: звери не тронули юношу-христианина.

Что означают сны 30 декабря

На Руси считали, что сны, приснившиеся в последние дни декабря, – вещие.

Для того, чтобы разгадать сон, наши предки обращались с молитвой к пророку Даниилу, который мог послать какой-либо знак.

30 декабря незамужние девушки гадали на будущего супруга. Считалось, что его можно было увидеть во сне, если положить под подушку бумажки с именами трех святых отроков – Анания, Азария и Мисаила.

Что нельзя делать 30 декабря

  • Нельзя заниматься шитьем и рукоделием, чтобы не притянуть неприятности в личную жизнь.
  • Нельзя пить воду перед баней.
  • Нельзя рассказывать кому-либо о неуспехах и неудачах.

    • Народные приметы на 30 декабря

  • Каков Данилов день, таков и май.
  • Если иней покрыл все вокруг, то через 7 дней наступит потепление.
  • Иней на Даниила — к теплым Святкам.
  • Если за окном метет метель, то пчелы в следующем году будут хорошо трудиться.
  • Темные леса отражаются в низких плотных облаках — погода переменится на снежную и пасмурную.
  • Устойчивый юго-западный ветер предвещает снежную погоду без больших морозов.
  • Средняя облачность с прояснениями — к хорошей погоде.

    • Взято отсюда.

    новости алтая и алтайского края , новости алтайского края и республики алтай ,

    ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

    Выпечка
    Горячие блюда
    Десерты
    Заготовки
    Закуски
    Напитки
    Салаты
    Соусы
    Супы

    МЫ В СОЦСЕТЯХ

    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

    НАПИСАТЬ НАМ

     Новости Алтай

    В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

    30.12.2023

     Образование

    Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

    30.12.2023

     Образование

    В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

    30.12.2023

     Новости Алтай

    С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

    30.12.2023

     Новости Алтай

    Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

    30.12.2023

     Новости Алтай

    Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

    30.12.2023

     Новости Алтай

    По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

    30.12.2023

     Новости Алтай

    В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

    30.12.2023

     Новости Алтай

    Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

    30.12.2023

    Безформата
    нгс
    риановости
    газетару
    коммерсантъ
    толк
    Алтапресс
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix