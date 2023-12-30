Что означают сны в Данилов день. Народные приметы 30 декабря

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Приснившиеся в последние дни декабря сны считались вещими. В Данилов день спящих нельзя было резко будить или переворачивать, нельзя было даже поцеловать
30 декабря православные христиане чтят ветхозаветного пророка Даниила. Он жил в VI–V веках до нашей эры. Самое известное чудо святого – спасение от львов: звери не тронули юношу-христианина.
Что означают сны 30 декабря
На Руси считали, что сны, приснившиеся в последние дни декабря, – вещие.
Для того, чтобы разгадать сон, наши предки обращались с молитвой к пророку Даниилу, который мог послать какой-либо знак.
30 декабря незамужние девушки гадали на будущего супруга. Считалось, что его можно было увидеть во сне, если положить под подушку бумажки с именами трех святых отроков – Анания, Азария и Мисаила.
Что нельзя делать 30 декабря
Народные приметы на 30 декабря
Взято отсюда.
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