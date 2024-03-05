Что с кораблем “Сергей Котов”, какова судьба экипажа и правда ли его атаковали ВСУ

Фото: Черноморский флот/ kchf.ru

Патрульный корабль Черноморского флота “Сергей Котов” мог затонуть после атаки украинских катеров-камикадзе. В Минобороны происшествие пока не комментировали

В ночь на 5 марта 2024 года украинские катера-камикадзе атаковали российский патрульный корабль “Сергей Котов“. Об этом сообщает “Царьград” со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Атака на корабль “Сергей Котов”

“Царьград” сообщает, что ночью беспилотники и безэкипажные корабли атаковали Крымский мост и один из патрульных кораблей – “Сергей Котов“.

Имеются данные, что корабль мог затонуть. Официальной информации от Минобороны РФ пока нет.

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По данным СМИ, в Черном море атаковали российский десантный корабль “Цезарь Куников”. Официальной информации от Минобороны РФ пока нет

Также сообщается, что на патрульный корабль напали в Керченском проливе, в 9 км от мыса Такиль.

“Экипаж отбивался до последнего, помогали ему в этом и наши бойцы с воздуха. Из пяти катеров-камикадзе трое были уничтожены огнем пулемета с вертолета Ми-8“, – пишет “Царьград“.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц подтвердил атаку на “Сергея Котова”:

Что случилось с экипажем “Сергея Котова”

По предварительным данным, экипаж эвакуировали.

Источник “Царьграда” заявил, что шестеро моряков были ранены.

Что за корабль “Сергей Котов”

Патрульный корабль “Сергей Котов” предназначен для погранично-патрульной службы по охране территориальных вод. Главная особенность корабля – кормовой ангар для десантно-штурмовой лодки.

“Сергей Котов” может отправить группу морских пехотинцев для досмотра подозрительного судна и, если потребуется, прикрыть их огнем.

В авиационном сдвижном ангаре на корабле помещается вертолет.

Корабль получил имя в честь Героя Советского Союза Сергея Котова, который в годы Великой Отечественной войны командовал дивизионом торпедных катеров Черноморского флота.

Взято отсюда.

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