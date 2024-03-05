Что с кораблем “Сергей Котов”, какова судьба экипажа и правда ли его атаковали ВСУ

Фото: Черноморский флот/ kchf.ru
Патрульный корабль Черноморского флота “Сергей Котов” мог затонуть после атаки украинских катеров-камикадзе. В Минобороны происшествие пока не комментировали
В ночь на 5 марта 2024 года украинские катера-камикадзе атаковали российский патрульный корабль “Сергей Котов“. Об этом сообщает “Царьград” со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Атака на корабль “Сергей Котов”
“Царьград” сообщает, что ночью беспилотники и безэкипажные корабли атаковали Крымский мост и один из патрульных кораблей – “Сергей Котов“.
Имеются данные, что корабль мог затонуть. Официальной информации от Минобороны РФ пока нет.
14 февраля, 15:23 Что случилось с большим десантным кораблем “Цезарь Куников” и правда ли его атаковали
По данным СМИ, в Черном море атаковали российский десантный корабль “Цезарь Куников”. Официальной информации от Минобороны РФ пока нет
Также сообщается, что на патрульный корабль напали в Керченском проливе, в 9 км от мыса Такиль.
“Экипаж отбивался до последнего, помогали ему в этом и наши бойцы с воздуха. Из пяти катеров-камикадзе трое были уничтожены огнем пулемета с вертолета Ми-8“, – пишет “Царьград“.
Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц подтвердил атаку на “Сергея Котова”:
Что случилось с экипажем “Сергея Котова”
По предварительным данным, экипаж эвакуировали.
Источник “Царьграда” заявил, что шестеро моряков были ранены.
Что за корабль “Сергей Котов”
Патрульный корабль “Сергей Котов” предназначен для погранично-патрульной службы по охране территориальных вод. Главная особенность корабля – кормовой ангар для десантно-штурмовой лодки.
“Сергей Котов” может отправить группу морских пехотинцев для досмотра подозрительного судна и, если потребуется, прикрыть их огнем.
В авиационном сдвижном ангаре на корабле помещается вертолет.
Корабль получил имя в честь Героя Советского Союза Сергея Котова, который в годы Великой Отечественной войны командовал дивизионом торпедных катеров Черноморского флота.
Взято отсюда.
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