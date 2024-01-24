Что строго-настрого запрещено в Федосеев день. Народные приметы 24 января

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На этот день часто приходилась оттепель. Однако ей не слишком радовались. “Бойся январской весны – теплые дни января недобром отзываются“, – говорили крестьяне
Православная церковь 24-го января чтит память Феодосия Великого – святого, заложившего основы общежительного монашества в Палестине. Отсюда и название – Федосеев день.
Другие названия праздника: “Федосей Весняк”, “День Федосея”, “Федосеево тепло”, “Худосей”, “Весняк”
Что нельзя делать 24 января
Народные поверья запрещали мерзнуть. Считалось, что если в Федосеев день простудиться или заболеть, то вылечиться будет сложно.
Кроме того, в Федосеев день, по народным приметам и поверьям:
Народные приметы на 24 января
Взято отсюда.
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