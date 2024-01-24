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Что строго-настрого запрещено в Федосеев день. Народные приметы 24 января

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Что строго-настрого запрещено в Федосеев день. Народные приметы 24 января

Фото: ru.freepik.com

На этот день часто приходилась оттепель. Однако ей не слишком радовались. “Бойся январской весны – теплые дни января недобром отзываются“, – говорили крестьяне

Православная церковь 24-го января чтит память Феодосия Великого – святого, заложившего основы общежительного монашества в Палестине. Отсюда и название – Федосеев день.

Другие названия праздника: “Федосей Весняк”, “День Федосея”, “Федосеево тепло”, “Худосей”, “Весняк”

Что нельзя делать 24 января

Народные поверья запрещали мерзнуть. Считалось, что если в Федосеев день простудиться или заболеть, то вылечиться будет сложно.

Кроме того, в Федосеев день, по народным приметам и поверьям:

  • Нельзя стричь ногти, иначе в ближайшее время с деньгами будет туго.
  • Нельзя одалживать денег.
  • Нельзя стричь волосы.
  • Нельзя есть свежий хлеб.
  • Нельзя ничего выносить из дома.

    • Народные приметы на 24 января

  • Федосей покрылся утренним снежком – жди вечерних морозов и холодных дней.
  • Если на Федосеев день стоит теплая погода, то весна будет дождливой и рано вступит в свои права.
  • Если 24 января появились сосульки, то в феврале будет стоять теплая погода.
  • Если в этот день тепло – ждите раннюю весну.

    • Взято отсюда.

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