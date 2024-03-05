Что такое глаукома?

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой. Глаукома – это хроническая патология глаз, характеризующаяся повышением внутриглазного давления. Клинически глаукома проявляется сужением полей зрения, болью, резью и ощущением тяжести в глазах.

Простые правила профилактики глаукомы:

отказаться от вредных привычек. Курение крайне негативно влияет на кровоснабжение органов зрения;

избегать резкой смены освещения. Резкая смена интенсивности освещения является сильной нагрузкой на глаза;

полноценно отдыхать, хорошо высыпаться;

правильно питаться. Для профилактики глаукомы нужно включить в рацион сырые овощи, рыбу, фрукты, при этом сократив количество животных жиров и сахара;

не допускать зрительной усталости. Во время работы за компьютером, чтения и просмотра фильмов важно делать перерывы. Рекомендуется каждый час выделять 10-15 минут для отдыха;

регулярно контролировать внутриглазное давление и своевременно обращаться к врачам.

6 и 7 марта в рамках Всемирного дня борьбы с глаукомой медицинские работники КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» приглашают жителей и гостей краевой столицы принять участие в информационно – профилактической акции, где можно будет узнать не только уровень внутриглазного давления, но и проверить ряд других важных показателей здоровья.

Всего за 25-30 минут Вы сможете сделать Чек-Ап своего организма: узнать уровень глюкозы в крови, проверить работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, индекс массы тела. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта по коррекции индивидуальных факторов риска ХНИЗ.

Обследование проводится мобильной бригадой Центра здоровья с помощью современного портативного медицинского оборудования в рамках государственных гарантий.

6 и 7 марта 2024 г., ТРЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188)

11.00-16.00

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить на ранней стадии многие неинфекционные хронические заболевания, борьба с которыми предусмотрена рамках национального проекта «Здравоохранение».

Взято отсюда.

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