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Что точно нельзя делать на Кирилла Весноуказчика. Народные приметы 27 февраля

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Что точно нельзя делать на Кирилла Весноуказчика. Народные приметы 27 февраля

Фото: ru.freepik.com

Любящие жены, матери и невесты обязательно подавали к столу сбитень из разных сортов меда, патоки, трав и пряностей. А вот некоторые косметологические процедуры были под запретом

Православные христиане 27 февраля чтут память святого равноапостольного Кирилла, одного из двух создателей славянской азбуки – кириллицы. На Руси святого Кирилла прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде 27 февраля судили о наступающей весне.

Что нельзя делать 27 февраля

Народные поверья не разрешали состригать ногти. Это считалось очень дурной приметой в этот день.

Кроме того, люди верили, что на Весноуказчика не стоит ходить к врачам.

А что можно делать?

По традиции хозяюшки обязательно готовили ароматный горячий сбитень из разных сортов меда, патоки, трав и пряностей.

Погодные приметы на 27 февраля

  • Солнечная и теплая погода 27 февраля – к морозам.
  • Суровые морозы в конце февраля – примета знойного лета.
  • Громкое щебетание птиц – к потеплению.

    • Взято отсюда.

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