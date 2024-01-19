Что за свежие следы горения обнаружили на месте крушения самолета Пригожина

Фото: sledcom.ru

В Тверской области на месте гибели верхушки ЧВК “Вагнер” установлен мемориал. К нему расчищена дорога, и здесь есть следы недавнего присутствия людей. У памятника что-то жгли

Журналисты “Московского комсомольца” обнаружили на месте крушения самолета Евгения Пригожина свежие следы горения.

Возле мемориала Пригожину заметили покрытый сажей снег. Что именно горело рядом с памятником, неизвестно. Рядом не было самих подожженных предметов. По данным “МК”, подъезд к месту крушения джета Пригожина расчистили с помощью специальной техники. Кто организовал расчистку дороги, неизвестно.

В районе села Куженкино Тверской области, на месте падения самолета, установили памятную доску со списком погибших. Рядом поставили несколько флагов с эмблемами ЧВК “Вагнер“.

18 января, 10:14 Названа дата “воскрешения” погибшего главы ЧВК “Вагнер” Пригожина

Спустя полгода после катастрофы с самолетом Пригожина слухи вокруг его смерти не утихают. Многие люди предполагают, что в его гибели не все так просто

В Сети муссируются слухи о том, что глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин якобы жив и может “воскреснуть”, когда понадобится стране.

Например, военкор Аким Апачев считает, что Евгений Пригожин до сих пор жив . Апачев рассказал в интервью Ксении Собчак, что, когда он предложил бывшему политтехнологу лидера “Вагнера” поставить свечи и помянуть Пригожина через 40 дней после авиакатастрофы, тот заявил:

“Я по живым людям свечи не ставлю”.

В последний день 2023 года в Сети появился короткий видеоролик о том, как военные из ЧВК “Вагнер” в разное время защищали мирных людей в самых горячих точках планеты. В конце за кадром звучит голос, который называет бойцов ЧВК черными ангелами и говорит о невозможности остановить этого ангела.

Впоследствии появились слухи, что Евгений Пригожин на самом деле жив и после своего “обнуления” он объявит о себе почему-то именно 25 января 2024 года.

Как погиб Евгений Пригожин

Вечером 23 августа 2023 года самолет Embraer Legacy с Евгением Пригожиным на борту упал на северо-западе Тверской области.

Личности всех десяти погибших установили. Таким образом, во время падения бизнес-джета погибли Евгений Пригожин и его ближайшее окружение, в том числе один из командиров ЧВК Дмитрий “Вагнер” Уткин.

29 августа состоялись похороны Пригожина.

Взято отсюда.

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