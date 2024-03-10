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Что запрещается делать на Порфирия Позднего. Народные приметы на 10 марта

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Что запрещается делать на Порфирия Позднего. Народные приметы на 10 марта

Фото: Karolina Grabowska с сайта Pixabay

Название “Поздний” связывали с переменчивой погодой. Хотя весна и приближалась, доверять раннему теплу было нельзя. “Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя обманет“, – приговаривали люди

11 марта православная церковь чтит святителя Порфирия Газского, которого в народе знали как Порфирия Позднего. Крестьяне также называли этот день Птичьим. Предки верили, что именно в этот день перелетные птицы начинают массово возвращаться из теплых стран и строить гнезда.

Что нельзя делать на Порфирия Позднего

По народным поверьям, нельзя в этот день плевать в колодцы и водоемы, иначе отнимется язык.

На Порфирия Позднего предки старались не оставлять на столе пустые кружки, боясь гнева домового. Он якобы может может посчитать это неуважением к себе и начать мстить мелкими пакостями: бить посуду или прятать вещи.

Дурной приметой на Порфирия считалась посадка вербы. В народе верили, что это принесет беду в дом.

В этот день мужчинам не стоит знакомиться с девушками. В старину верили, что на Порфирия в них может вселиться кикимора, которая заморочит мужчине голову и отберет все силы.

Народные приметы на Порфирия

  • Утром туман – к непогоде, вечером – к теплу.
  • Выпадет снег – летом будут часто идти дожди.
  • Воробьи сбиваются в стаи – к солнечной и сухой погоде.
  • Если ночью небо безоблачно и звезды хорошо видны, то теплый сезон будет богат на грозы.
  • Если птицы строят гнезда на теневой стороне, то лето будет теплым и погожим, а если с солнечной, то ненастным.

    • Взято отсюда.

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