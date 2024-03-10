Что запрещается делать на Порфирия Позднего. Народные приметы на 10 марта

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Название “Поздний” связывали с переменчивой погодой. Хотя весна и приближалась, доверять раннему теплу было нельзя. “Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя обманет“, – приговаривали люди
11 марта православная церковь чтит святителя Порфирия Газского, которого в народе знали как Порфирия Позднего. Крестьяне также называли этот день Птичьим. Предки верили, что именно в этот день перелетные птицы начинают массово возвращаться из теплых стран и строить гнезда.
Что нельзя делать на Порфирия Позднего
По народным поверьям, нельзя в этот день плевать в колодцы и водоемы, иначе отнимется язык.
На Порфирия Позднего предки старались не оставлять на столе пустые кружки, боясь гнева домового. Он якобы может может посчитать это неуважением к себе и начать мстить мелкими пакостями: бить посуду или прятать вещи.
Дурной приметой на Порфирия считалась посадка вербы. В народе верили, что это принесет беду в дом.
В этот день мужчинам не стоит знакомиться с девушками. В старину верили, что на Порфирия в них может вселиться кикимора, которая заморочит мужчине голову и отберет все силы.
Народные приметы на Порфирия
Взято отсюда.
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