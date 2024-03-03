Что запрещено делать на Ярилу с овсянкой. Народные приметы 3 марта

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Согласно поверьям, тружеников на Ярилу с овсянкой ждет счастье и удача, тогда как у лентяев начнется полоса неудач. Поэтому лениться в этот день категорически нельзя
3 марта на Руси прозвали “Овсянка”, а также “Покинь сани” и “Ярило с овсянкой”. В этот день в языческой Руси вспоминали Ярилу – славянское божество плодородия, весны и солнца. Кроме того, этот день в народе посвящали птичке овсянке, которую считали предвестницей потепления. В этот период крестьяне начинали серьезно готовиться к посевным работам. Мужчины проверяли и чинили инструменты, телеги и сохи.
Что нельзя делать 3 марта
Нельзя давать в долг соль и хлеб, в огороде ничего не вырастет.
Нельзя надевать темную одежду, иначе придется долго носить траурные вещи.
В день Ярилы с овсянкой не стоит выносить мусор. На Руси считали, что вместе с ним уйдут любовь, здоровье и благополучие.
3 марта нельзя бездельничать. Приметы говорят, что тружеников в этот день ждет счастье и удача, тогда как у лентяев начнется полоса неудач.
Народные приметы на 3 марта
Взято отсюда.
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