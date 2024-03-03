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Что запрещено делать на Ярилу с овсянкой. Народные приметы 3 марта

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Что запрещено делать на Ярилу с овсянкой. Народные приметы 3 марта

Фото: Myriams-Fotos с сайта Pixabay

Согласно поверьям, тружеников на Ярилу с овсянкой ждет счастье и удача, тогда как у лентяев начнется полоса неудач. Поэтому лениться в этот день категорически нельзя

3 марта на Руси прозвали “Овсянка”, а также “Покинь сани” и “Ярило с овсянкой”. В этот день в языческой Руси вспоминали Ярилу – славянское божество плодородия, весны и солнца. Кроме того, этот день в народе посвящали птичке овсянке, которую считали предвестницей потепления. В этот период крестьяне начинали серьезно готовиться к посевным работам. Мужчины проверяли и чинили инструменты, телеги и сохи.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя давать в долг соль и хлеб, в огороде ничего не вырастет.

Нельзя надевать темную одежду, иначе придется долго носить траурные вещи.

В день Ярилы с овсянкой не стоит выносить мусор. На Руси считали, что вместе с ним уйдут любовь, здоровье и благополучие.

3 марта нельзя бездельничать. Приметы говорят, что тружеников в этот день ждет счастье и удача, тогда как у лентяев начнется полоса неудач.

Народные приметы на 3 марта

  • Алая заря предвещает снегопад.
  • Обилие снега – к богатому урожаю хлеба.
  • Если 3 марта с крыши свисают сосульки, зима затянется.
  • Облака, плывущие высоко в небе, – признак наступления плохой погоды.
  • Если целый день стоит туман, грядущее лето будет дождливым и холодным.
  • Ярка луна – к морозу, а круг вокруг луны – к холодам.
  • Сильное мерцание звезд 3 марта – к похолоданию.
  • Предки ждали, когда запоет птичка овсянка. Если это произошло, то зима скоро закончится, можно ждать тепло.

    • Взято отсюда.

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