Что запрещено делать на Ярилу с овсянкой. Народные приметы 3 марта

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Согласно поверьям, тружеников на Ярилу с овсянкой ждет счастье и удача, тогда как у лентяев начнется полоса неудач. Поэтому лениться в этот день категорически нельзя

3 марта на Руси прозвали “Овсянка”, а также “Покинь сани” и “Ярило с овсянкой”. В этот день в языческой Руси вспоминали Ярилу – славянское божество плодородия, весны и солнца. Кроме того, этот день в народе посвящали птичке овсянке, которую считали предвестницей потепления. В этот период крестьяне начинали серьезно готовиться к посевным работам. Мужчины проверяли и чинили инструменты, телеги и сохи.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя давать в долг соль и хлеб, в огороде ничего не вырастет.

Нельзя надевать темную одежду, иначе придется долго носить траурные вещи.

В день Ярилы с овсянкой не стоит выносить мусор. На Руси считали, что вместе с ним уйдут любовь, здоровье и благополучие.

3 марта нельзя бездельничать. Приметы говорят, что тружеников в этот день ждет счастье и удача, тогда как у лентяев начнется полоса неудач.

Народные приметы на 3 марта

Алая заря предвещает снегопад.

Обилие снега – к богатому урожаю хлеба.

Если 3 марта с крыши свисают сосульки, зима затянется.

Облака, плывущие высоко в небе, – признак наступления плохой погоды.

Если целый день стоит туман, грядущее лето будет дождливым и холодным.

Ярка луна – к морозу, а круг вокруг луны – к холодам.

Сильное мерцание звезд 3 марта – к похолоданию.

Предки ждали, когда запоет птичка овсянка. Если это произошло, то зима скоро закончится, можно ждать тепло.

Взято отсюда.

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