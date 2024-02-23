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Что запрещено в мужской праздник. Современные и народные приметы на 23 февраля

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Что запрещено в мужской праздник. Современные и народные приметы на 23 февраля

Фото: Unsplash.com

Матерям 23 февраля нельзя дарить своим сыновьям шерстяные носки. По поверьям, надев их, сын станет редко появляться в отчем доме

23 февраля православная церковь чтит память святого Прохора, отца Печерского. Предки прозвали его “Весновеем”, потому что приблизительно с этого дня погода поворачивала на весну.

До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?

Однако сейчас почти никто не называет 23 февраля днем Прохора Весновея. В России в этот день принято поздравлять мужчин, и постепенно формируются новые своеобразные “приметы”.

Что нельзя делать 23 февраля

Согласно поверьям, чтобы в семье не было разлуки, нельзя дарить мужу или возлюбленному обычные носки или принадлежности для ванной и бритья. Это современная народная примета, напоминающая о важном – внимании к интересам своих мужчин.

Есть и целый ряд народных поверий. Согласно одному из них, в этот день нельзя было ничего бояться. Для этого рекомендовалось заниматься рутинными, будничными делами.

Запрещалось играть свадьбы: такая пара обречена на скорый развод. Нельзя мести полы – вместе с мусором из дома выметется удача и благополучие.

Запрещено трясти мелочью – крупных денег не будет.

Матерям 23 февраля нельзя дарить своим сыновьям шерстяные носки. Надев их, сын станет редко появляться в отчем доме. Иногда именно по этой причине смышленые невестки и просят у свекровей, чтобы те преподнесли в качества подарка своему сыну носочки.

Народные приметы на погоду 23 февраля

  • На Прохора и зимушка-зима заохает.

  • На Прохора февраль хоть злится, но весну чует.

  • Пришел Прохор — весна заглянула во двор.

  • С Прохора морозы слабеют.

    • Взято отсюда.

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